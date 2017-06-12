Tüfekle şaka ölümle bitti

Gaziantep'te arkadaşların kendi arasında av tüfeği ile şakalaşması kanlı bitti. Göğsünden vurulan 17 yaşındaki Ferdi U. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te arkadaşların kendi arasında av tüfeği ile şakalaşması kanlı bitti. Göğsünden vurulan 17 yaşındaki Ferdi U. hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Türkmenler Mahallesi, Kurudere Geçidi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş evde otururken, av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre tüfeğin aniden ateş alması sonucu arkadaşlardan Ferdi U. (17) göğsünden vuruldu. Arkadaşlarının yardımıyla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine getirilen Ferdi U. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili M. A. Y., A.E.M. ve A.R.U. isimli 3 kişiyi gözaltına alırken, Ferdi U.'nun ölümüne neden olan av tüfeğine ise el konuldu.

Öte yandan olayı duyarak hastaneye akın eden Ferdi U.'nun yakınları acil servis önünde fenalık geçirdi. Ferdi U.'nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Orhan Erkılıç / İHA)