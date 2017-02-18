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'Tudor'un takımdan ayrılması...'
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'Tudor'un takımdan ayrılması...'

Kardemir Karabükspor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, hafta içerisinde Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının takım üzerinde bir sıkıntı oluşturmadığını söyledi.

Kardemir Karabükspor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, hafta içerisinde Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının takım üzerinde bir sıkıntı oluşturmadığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kardemir Karabükspor'da Teknik Sorumlu Levent Açıkgöz, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada maçta daha net pozisyonlara giren takım olduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

"DAHA NET POZİSYONLARA GİREN TAKIM BİZDİK"
Antalyaspor'un 11 haftalık yenilmezliğinin olduğunu ifade eden Karabükspor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz, "Bir kupa maçında yenildiler sanıyorum. İçeride ve deplasmanda kompakt oynayan bir takım. Biz de buna göre hızlı hücumlarla rakibi zor duruma düşürürüz diye planımızı kurduk. İlk 15 dakika Antalyaspor dediğimiz gibi iyi uyguladılar. Biz oyun kurmakta zorluk çektik. 15'inci dakikadan sonra takım oyunda dengeyi kurdu ve pozisyonlara girmeye başladık. Oyunun gidişatına baktığımız zaman daha net pozisyonlara giren takım bizdik. Maalesef pozisyonları golle değerlendiremedik. İkinci yarı da oyuna iyi başlayan yine bizdik. Oyuncularımız gayet iyi şekilde mücadele ettiler. Maalesef hücum halindeyken kaptırdığımız bir top geride dengesiz yakalanıp gol yememize sebep oldu. O golden sonra da oyunu riske edip ileride çift santrfora döndük. Bu durumda bir gol bulduk. Görüntülere kendi aramızda baktık maçtan sonra da ofsayt olmadığını düşünüyoruz. Oyunun geneline baktığımız zaman üstün oynayan, gol pozisyonuna giren taraf bizdik ama neticeye çeviremedik. O yüzden üzgünüz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren yeni hocamızla takımımız daha coşkulu bir performans göstererek ligde istediği yere gelir" dedi.

"IGOR TUDOR'UN AYRILMASI TAKIM ÜZERİNDE BİR SIKINTI OLUŞTURMADI"
Hafta içerisinde Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının takım üzerinde bir sıkıntı oluşturmadığını dile getiren Açıkgöz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Kesinlikle öyle bir durum yok. Hocamız görevi kendi bıraktı. Kulübün yanlış bir hareketi yok bu durumda. Hoca kendi tercihini kullandı. Bu konuda futbolcular profesyonel oyuncular. Hiçbir şekilde demoralize olmadılar. Hatta maç anına kadar her geçen gün daha moralli bir şekilde maça hazırlandılar. Sahada istek ve coşkuları ortadaydı ama neticeye çeviremediler. Hoca değişikliği bir etki yapmadı. İnşallah bir sonraki maçta daha iyi duruma geliriz."
(Adem Akalan - İsa Akar / İHA)

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