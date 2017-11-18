18.11.2017 22:10 Tudor'un büyüklere karşı galibiyeti yok

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1'lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

