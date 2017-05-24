Tudor net konuştu: İstemediğim oyuncu...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, transfer çalışmalarını yönetimle beraber sürdürdüklerini belirterek, 'İstemediğim oyuncu varsa, transferi durdurabilme gücüne sahibim' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, transfer çalışmalarını yönetimle beraber sürdürdüklerini belirterek, "İstemediğim oyuncu varsa, transferi durdurabilme gücüne sahibim" dedi.

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımında sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gelecek sezon şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Tudor, "Tek hedef şampiyon olmak. Bu seneyi ve geçen seneyi unutup, elimizden gelenin en iyisini yapıp, gelecek sene şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız başladı. Şampiyonluk için eminim" diye konuştu.

Transfer konuları hakkında da açıklamalarda bulunan Hırvat çalıştırıcı, "Transfer konusu kolay değil. Gizli kalması gerekiyor. İmza atılana kadar kimseye söylenmemesi gerekiyor. Transfer çalışmalarını yönetimle beraber yapıyoruz. İstemediğim oyuncu varsa transferi durdurabilme gücüne sahibim. Olması gereken de bu. Transfer kolay değil. Ligler devam ediyor. Nerede bitireceğimiz önemli. Lig bitmeden oyuncu ile görüşemiyorsunuz. Bizim de ligi nerede bitireceğimiz belli değil" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort / İHA)