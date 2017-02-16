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Tudor neden ayrıldı: Başkan Tankut anlattı
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Tudor neden ayrıldı: Başkan Tankut anlattı

Kardemir Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Igor Tudor'un yaklaşık bir hafta önce kendisinden transfer talebi olduğunu, ancak 'hayır' cevabı alınca 'ayrılmak istiyorum' dediğini söyledi.

Kardemir Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Igor Tudor'un yaklaşık bir hafta önce kendisinden transfer talebi olduğunu, ancak 'hayır' cevabı alınca 'ayrılmak istiyorum' dediğini söyledi.
Tankut, eski hocalarına sitem ederek, "Kaçarcasına değil, Kardemir Karabükspor'dan vedalaşarak ayrılacaktı. Çiçeklerle, teşekkür ederek yollayacaktık onu. En azından kendisine yemek yapan işçilerle vedalaşırdı. Demek ki yol yordam bilmiyor" ifadelerini kullandı.

SİTEM ETTİ
Cumartesi gün Antalyaspor ile oynayacakları maç için Antalya'ya gelen Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına karşı "Olayları noktalamak istiyorum" şeklinde cevap verirken, eski hocaları hakkında ise sitemkar açıklamalarda bulundu.
"En azından futbolcularla, kendisine hizmet eden, yemek yapan işçilerle vedalaşırdı. Demek ki yol yordam bilmiyor" diyen Tankut, Igor Tudor'un ayrılış sebebini ise transfer olarak gösterdi.

"TRANSFERE 'HAYIR' DEDİM DİYE 'AYRILACAĞIM' DEDİ"
Tudor'un ayrılış şeklinin son derece yanlış olduğunu söyleyen Tankut, "Bu şekilde ayrılmamalıydı. Kendisi gelip dürüstçe ayrılmak isteseydi, ayrılma kal diye bir şeyim olmazdı. Dürüstçe ayrılabilirdi. İstediği kulübe giderdi ama ayrıldıktan sonra gitmesi daha etik olurdu. Dolayısıyla gelip ayrılmak istediğini beyan etseydi, bu iş zaten biterdi" dedi.
Tudor'un ayrılış nedenini transfer olarak gösteren Tankut, "Bundan bir hafta önce bir konu oldu kendisinin benden bir futbolcu talebi oldu, ben de hayır dedim. 'O zaman ayrılabilir miyim' dedi, ben de 'buyur ayrıl' dedim. Böyle bir takıma gidecek, ben ayrılmak istiyorum, Türkiye'de bir takıma gideceğim deseydi, ben buna engel olmazdım. Böyle olsaydı daha hoş, daha şık olurdu. Kaçarcasına değil, Kardemir Karabükspor'dan vedalaşarak ayrılacaktı. Bizde çiçek verirdik, emeklerinden dolayı teşekkür ederdik. Futbolcusuyla, işçisiyle, çalışanıyla orada kendisine hizmet eden, yemek yapan arkadaşlarla bir basın toplantısı yaparak ayrılırım der, ayrılırdı. Herhalde yol yordam bilmiyor demek ki. O bakımdan bir şey demeyeceğim. Tüm her şey futbol kamuoyu önünde gerçekleşti. Çok da güzel yorumlarla haklı olduğumuz ortaya çıktı. Dolayısıyla bu saatten sonra kimseyi muhatap almak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"OLAYLARI NOKTALAMAK İSTİYORUM"
Tankut, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son açıklamalarına karşı ise kısa cevap vererek, "Ben olayları burada noktalamak istiyorum. Dolayısıyla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Uğraşıyoruz, emek sar ediyoruz. Ne yaptığımızı da Türk futbol kamuoyu gördü" dedi.

YENİ HOCA BARİSİC CUMA GÜNÜ İMZALIYOR
Antalyaspor'la önemli bir maça geldiklerini de belirten Tankut, yeni teknik direktörleri Zoran Barisic ile yarın imza töreni yapacaklarını belirterek, "Kendisiyle birçok telefon görüşmeleri yaptık. Tekrar oturup konuşacağız. Şu ana kadar sıkıntı çıkmadı, çıkacağını da sanmıyorum. Yarın bir basın açıklaması yapacağız, atacağımız imzayla da hocamızı belirlemiş olacağız" diye konuştu.
(Suat Metin - Harun Erdoğdu /İHA)

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