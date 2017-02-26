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Tudor ilk derbisine çıkıyor
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Tudor ilk derbisine çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet ile 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet ile 1 mağlubiyet aldı.
Sezona Kardemir Karabükspor ile başlayan Tudor, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'ın başına geçti. Hırvat teknik adam, ligdeki ilk maçına da TT Arena'da oynanan Galatasaray maçıyla çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı, bu hafta TT Arena'da oynayacağı maç ile birlikte ilk derbisine çıkacak.

TUDOR EVİNDE KAYBETMİYOR
Hırvat çalıştırıcı, Kardemir Karabükspor ile ligde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 6 kez karşılaştı. Tudor, evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde ederken, deplasmandaki mücadelelerden ise mağlubiyetle ayrıldı. Igor Tudor, bu takımlara karşı en farklı mağlubiyetini deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek aldı. 38 yaşındaki teknik adamın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 1 - Kardemir Karabükspor: 0
Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1
Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0
Fenerbahçe: 4 - Kardemir Karabükspor: 0
Kardemir Karabükspor: 2 - Galatasaray: 1
Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1

TUDOR BEŞİKTAŞ'A KARŞI 1'E 1
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da oynanan maçı 3-1 kazanırken, Karabükspor ise evindeki mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş fileleri 4 kez havalandırırken, Kardemir Karabükspor ise 3 gol kaydetti.

TUDOR'UN BÜYÜK TAKIMLARA ŞANSI TUTMUYOR
Tudor, geçtiğimiz sezon Yunan Ligi takımlarından PAOK'u çalıştırırken, ligin güçleri takımları Olympiakos ve Panathinakos'a karşı 5 maça çıktı. Bu maçlarda Hırvat çalıştırıcı, 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Igor Tudor, Hajduk Split'in başındayken ise Hırvat Ligi'nin güçlü takımlarından Dinomo Zagreb'e karşı 10 maçta 7 mağlubiyet aldı.

GÜNEŞ İLE GERİ DÖNÜŞ
Beşiktaş'ta ise bundan 2 yıl önce yaşanan en büyük sıkıntılardan biri derbi maçlarında galip gelememekti. 2015-2016 sezonunda Slaven Bilic'in görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta Teknik Direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı takım derbilerde istediği sonuçları da almaya başladı. 2015-2016 sezonuyla birlikte Beşiktaş'ta ki serüveni başlayan Şenol Güneş, ilk derbi maçını Fenerbahçe'yle oynadı. 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde derbilerde bırak galip gelmeyi rakip kaleye gol dahi kaydedemeyen siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile çıktığı ilk derbi maçında Fenerbahçe ağlarına 3 gol birden kaydederek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Galatasaray ile ligin 15. haftasında karşılaşan siyah-beyazlı takım evinde ezeli rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Şenol güneş yönetiminde ligde iki yılda toplam 6 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakip ağlara bu 6 maçta 8 gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcular, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligde Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonunda sadece Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta puan alamadı.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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