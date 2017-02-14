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'Tudor, Galatasaray'la anlaştı'
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'Tudor, Galatasaray'la anlaştı'

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut, teknik direktörleri Tudor'la ilgili, 'Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi.' ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktörleri Igor Tudor'la ilgili, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi." ifadelerini kullandı.

Tankut, Galatasaray'la adı geçen Hırvat teknik adamın yarın Karabük'ten ayrılacağını belirtti.

Tudor'un bugün Kardemir Karabükspor'un antrenmanında kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül'le konuştuğunu aktaran Tankut, "Tudor, futbol şube sorumlumuza 'Yarın sabah Karabük'ten ayrılacağım, Galatasaray ile anlaştım' dedi. Takımımız yarın antrenmana alt yapı antrenörüyle çıkacak." şeklinde konuştu.

"Bu durum ahlaki değil"

Ferudun Tankut, Galatasaray'ı ve Tudor'u Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet edip etmeyecekleriyle ilgili yarın yönetim kurulu toplantısında karar vereceklerini anlatarak, "Bu durum ahlaki değil. Galatasaray benle hiç görüşmeden hocayla anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.
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