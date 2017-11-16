16.11.2017 14:43 Tubitak raporu dava dosyasına girdi

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D'nin yargılandığı davada, TUBİTAK'ın suça konu olay anına ilişkin iyileştirdiği görüntüleri dava dosyasına girdi. Sanığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D'nin yargılandığı davada, TUBİTAK'ın suça konu olay anına ilişkin iyileştirdiği görüntüleri dava dosyasına girdi. Sanığın tutuklama talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Gezi Parkı olaylarında, Okmeydanı'nda gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, ablaları Gamze Elvan ve Özge Elvan ile 30'u aşkın avukat salonda hazır bulundu. Sanık F. D.'yi ise 3 avukat temsil etti. İzleyiciler arasında, CHP'li vekilleri Gamze İlgezdi, Hilmi Yarıyıcı, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal, sanatçı Melike Demirağ, Gezi olaylarında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfı Sarısülük de yer aldı.

Duruşmanın başlamasının ardından, mahkeme başkanı, suça konu olay anı görüntülerinin iyileştirilmesi için TUBİTAK'a yazılan yazıya cevap geldiğini ve iyileştirilen görüntülerin dava dosyasına gönderildiğini açıkladı. TUBİTAK'ın raporunda, görüntülere parlaklık-karşıtlık gibi efektler uygulandığı belirtilerek, videolardan alınan fotoğraf kareleri yer aldı.

Başkan, TRT'ye de görüntü iyileştirilmesi için yazılan yazıya cevap geldiğini, yanıtta eski dönemlerde çekilen görüntülerin iyileştirilmesi hususunun filmler için geçerli olduğu, CD, kaset ve güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi için teknik yapı ile uzman bir bilirkişi bulunmadığı bildirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, TUBİTAK tarafından gönderilen görüntülerin ve hazırlanan raporun taraflara verilerek buna ilişkin beyanlarının önümüzdeki celse alınmasına hükmetti. Bir sonraki celsede 4 tanığın dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, tanık Celal Büyük hakkında ise zorla getirme emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddetti. Duruşma 13 Aralık 2017 tarihine ertelendi.

(Başak Akbulut - Murat Horoz/İHA)

