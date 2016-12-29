29.12.2016 14:52 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAK 2016 yılı 'Bilim, Özel,Hizmet ve Teşvik Ödülleri' sahiplerini buldu. TÜBİTAK 2016 yılı "Bilim, Özel,Hizmet ve Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen program ile TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülleri sahiplerine takdim etti. Bilim Ödülü'ne Prof. Dr. Metin Heper, Prof. Dr. Oğuz Gülseren ve Doç. Dr. Erkan Yüce layık görülürken, TÜBİTAK Özel Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Kemal Kazan oldu. Teşvik Ödülü'nü ise Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç. Dr. Serdar Durdağı ve Doç. Dr. İlke Öztekin almaya hak kazandı.

