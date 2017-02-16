Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Halen görevde olan ve önemli projelerde yer alan kişilerinde aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon düzenlendi. Halen görevde olan ve önemli projelerde yer alan kişilerinde aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 24 teknik personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün sabah saatlerinde şüphelilerden 2'si Ankara, 14'ü İstanbul, 8'i de Kocaeli'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Önemli projelerde de yer aldıkları öğrenilen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrıldığı ifade edildi.
Şüphelilerden 14'ünün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edildi.
(Refik Fidan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bir belediyeye daha kayyum atandı
AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar
Bulgaristan'da seçimlerde 13 siyasi parti yarışacak
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
ÖSYM'den üniversitede adayları için film
Başbakan Yıldırım'dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya çağrı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya çağrı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bir belediyeye daha kayyum atandı
Bir belediyeye daha kayyum atandı
AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar
AP'den, AB'nin geleceğine kritik kararlar
Bulgaristan'da seçimlerde 13 siyasi parti yarışacak
Bulgaristan'da seçimlerde 13 siyasi parti yarışacak
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
15 Temmuz için 92 kez müebbet hapis!
ÖSYM'den üniversitede adayları için film
ÖSYM'den üniversitede adayları için film
Başbakan Yıldırım'dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
Başbakan Yıldırım'dan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Almanya Büyükelçiliği önünde Türklere baskı protestosu
Almanya Büyükelçiliği önünde Türklere baskı protestosu
Darbeci askerler bu salonda yargılanacak
Darbeci askerler bu salonda yargılanacak
18 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
18 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Terör örgütüne darbe: Tam 574 kilogram...
Terör örgütüne darbe: Tam 574 kilogram...
İşte Tudor transferinin perde arkası
İşte Tudor transferinin perde arkası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English