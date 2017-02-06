06.02.2017 14:48 Tuba Büyüküstün o iddiaya ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, İbrahim Kutluay'la aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, İbrahim Kutluay'la aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.

Tuba Büyüküstün ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Onur Saylak, yaptıkları ortak açıklamayla iddiaya cevap verdi. İkilinin yazılı açıklamasında, "Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlerle başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz" denildi.



