TT Arena'nın artık 'Stadyum' olduğunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın adının değiştiğini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanımızın çağrısına uygun olarak toplandık. Stadın adı Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oldu' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın adının değiştiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına uygun olarak toplandık. Stadın adı Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oldu" dedi.

103 yaşında vefat eden Galatasaray eski Başkanı Ali Tanrıyar'ın cenaze namazında sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardan 'Arena' isminin kaldırılacağının açıklamasından sonra TT Arena'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Arena'nın adının değiştiğini doğrulayan Özbek, "Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısına uygun olarak toplandık. Dünkü çağrısına bağlı olarak, bugün yönetim toplandı. Ali ağabeyin cenazesi dolayısıyla yönetim oradaydı. Bu değişikliği yaptık" diye konuştu.

