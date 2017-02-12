12.02.2017 21:13 TT Arena'da 'istifa' sesleri

Galatasaray taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti. Galatasaray taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti.

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bugün ilk kez TT Arena'da 'istifa' diye bağırdılar. İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

