TT arena'da ilk yarıda 4 gol

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada sol kanatta Bruma ile paslaştıktan sonra Sneijder'in ortasında arkada direkte topla buluşan Semih Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

23. dakikada Jouse'nin pasında cezası dışında topla buluşan Selçuk'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Bruma, Podolski ile verkaçından sonra kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Bruma, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada Snejder'in topuk pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşunda seken topu Yasin, boş kaleye gönderdi. 3-0

41. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bruma'nın rakiplerini geçerek, altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0



KÜNYE

Stat: TT Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Ekram Kan xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Semih xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Joseu xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xxx, Sneijder xxx, Podolski xxx

Yedekler: Cenk, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Rİekerink

Akhisar Belediyespor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Orhan xx, Ömer x, Sissoko xx, Kofi Adu x, Olcan xx, Özer xx, Hasan Ali x, Vaz Te x

Yedekler: Bora, Tolga, Samardzic, Kadir, Aykut, Onur, Muğdat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Semih (dk. 9), Bruma (dk. 25 ve 41), Yasin (dk. 33) (Galatasaray)

Sarı kart: Kofi Adu (Akhisar Belediyespor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)