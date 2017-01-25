Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TT Arena'da 300'e kaldı 3
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TT Arena'da 300'e kaldı 3

24 Erzincanspor ile oynanan maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Galatasaray, TT Arena'da 297. gole ulaşmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu ligde oynanayacağı Akhisar Belediyespor maçında 3 gol bulması halinde 300 gole çıkacak.

24 Erzincanspor ile oynanan maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Galatasaray, TT Arena'da 297. gole ulaşmış oldu. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu ligde oynanayacağı Akhisar Belediyespor maçında 3 gol bulması halinde 300 gole çıkacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. maçında 24 Erzincanspor'u 6-2 mağlup ederken, Türk Telekom Arena'da atılan gol sayısında da 297'ye çıkardı. TT Arena'daki ilk golü 23 Ocak 2011'de oynanan Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı. Johan Elmander, 26 Şubat 2012'deki Beşiktaş maçında 50, Didier Drogba 19 Nisan 2013'te Elazığspor'a 100., Wesley Sneijder, 6 Nisan 2014'teki Fenerbahçe maçında 150, Hakan Balta 26 Nisan 2015'teki Gaziantep karşılaşmasında 200., 21 Şubat 2016'daki Trabzonspor maçında ise Selçuk İnan Türk Telekom Arena'daki 250. golünü atmıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da 28 Ocak 2017 Cumartesi günü oynayacağı Akhisar Belediyespor maçında 3 gol bulduğu takdirde TT Arena'daki 300. resmi golüne ulaşacak.

PODOLSKİ ARENA'DA EN GOLCÜ 4. FUTBOLCU
Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası maçında 24 Erzincanspor karşı bulduğu 5 gol ile kariyerinde ilk kez 5 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon resmi maçlarda 17 gol atarak sezonu tamamlayan Podolski, 24 Erzincanspor maçıyla Türk Telekom Arena'da attığı gol sayısında ise 20'ye çıkardı. Alman oyuncu, 44 gollü Burak Yılmaz, 32 gollü Selçuk İnan ve 28 gollü Wesley Sneijder'in ardından Türk Telekom Arena'da en çok gol atan futbolcular listesinde 4. sıraya yerleşti.

GOLCÜLER
TT Arena'da gol atan Galatasaraylı futbolcular ise şöyle:
44 Gol: Burak Yılmaz
32 Gol: Selçuk İnan
28 Gol: Wesley Sneijder
20 Gol: Lukas Podolski
18 Gol: Umut Bulut
14 Gol: Yasin Öztekin
13 Gol: Felipe Melo
11 Gol: Didier Drogba
10 Gol: Sinan Gümüş
9 Gol: Johan Elmander
8 Gol: Emre Çolak
6 Gol: Milan Baros, Bilal Kısa, Aurelien Chedjou
5 Gol: Engin Baytar, Eren Derdiyok
4 Gol: Sercan Yıldırım, Sabri Sarıoğlu
3 Gol: Gökhan Zan, Albert Riera, Emmanuel Eboue, Goran Pandev
2 Gol: Servet Çetin, Bogdan Stancu, Emmanuel Culio, Kazım Kazım, Nordin Amrabat, Bruma, Olcan Adın, Josue Pesqueira.
1 Gol: Lorik Cana, Harry Kewell, Ayhan Akman, Yiğit Gökoğlan, Necati Ateş, Cristiano Marques Gomes, Aydın Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Alex Telles, Blerim Dzemaili, Hakan Balta, Ryan Donk, Jem Paul Karacan, Hamit Altıntop, Lionel Carole, Nigel de Jong, Garry Rodrigues.
(Oğuzhan Ort / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehidin kanını öptü, nöbetine son verdi
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehidin kanını öptü, nöbetine son verdi
Şehidin kanını öptü, nöbetine son verdi
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
HDP'li Yıldırım ve Baydemir serbest bırakıldı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Şehit çocuklarının feryadı yürek dağladı
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Camiden halı hırsızlığı kamerada
Camiden halı hırsızlığı kamerada
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English