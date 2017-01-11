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TSO'dan emniyete hibe araç
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TSO'dan emniyete hibe araç

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri, aldıkları kararla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne 5 adet araç hibe etti. Araçların anahtar teslimi törenle gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri, aldıkları kararla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne 5 adet araç hibe etti. Araçların anahtar teslimi törenle gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri geçtiğimiz aylarda aldıkları kararla, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetinde kullanılmak üzere 5 adet araç hibesi için ortak görüşe vardı. Araçların alınmasının ardından anahtar teslimi için tören düzenlendi. Törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Ödemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, TSO Başkanı Fahri Çakır, TSO Meclis Başkanı Ertan Taşlı, TSO Meclis üyeleri ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı konuşmada araç hibesinin özellikle son dönemde oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek "Son dönemde devlet, millet iş birliğinin en güzel göstergesi oldu. Emniyet personelimiz sayı olarak azalmış olabilir. Ancak artık güveneceğimiz insanlar var. Büyükelçi suikastında da gördüğümüz gibi arkamızda durup arkamızdan vuracak kişilerden emniyetimizi temizledik. Bu yüzden bu araç hibesi oldukça değerli" dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, personel olarak sayılarının azaldığına dikkat çekerek "Bizler son dönemde personel sayısı olarak azaldık. Ancak mevcutta ki personellerimiz güveneceğimiz insanlar ve içlerinde vatan, millet sevgisi daha ağır basıyor. Bu sebeple araç eksiğimizin de giderilmesi bizi memnun etti. Az personelle çok iş yapıyoruz. Bunun için araç parkımızın geniş olması gerekiyordu. Ben vatan aşkı ile hizmet eden personellerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır ise silahla gerçekleşmeyen darbenin ekonomik olarak gerçekleşmeye çalıştığına dikkat çekerek "15 Temmuz'da vatan aşkı ile yanan emniyet güçlerimiz ve vatandaşlarımız darbeye izin vermedi. Bizde elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. 15 Temmuz olmadı, şimdilerde ise ekonomik olarak darbe yapmaya kalkışıyorlar. Ancak bizler bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından araçların alınmasında katkısı olan TSO Meclis üyelerine teşekkür belgesi verildi. Daha sonra TSO'nun aldığı 5 aracın anahtarları görevli polis memurlarına teslim edildi.
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