TSK: 'Zap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 terörist ile bir barınak ve 2 silah mevziinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi. (İlker Turak /İHA)
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