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TSK'ya robot asker geliyor
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TSK'ya robot asker geliyor

Bakan Özlü, yakında robot askerlerden yararlanabileceğimizi açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4. Sanayi Devrimi ile kamunun en kritik görevlerinden savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerden yararlanılacağı günlerin çok yakın olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in aktardığına göre, Özlü, Microsoft Ankara Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özlü, zirvede yaptığı konuşmada 4. Sanayi Devrimi ile birlikte nesnelerin interneti, büyük veri, öğrenen sistemler, yapay zekâ gibi teknolojilerin, kamu hizmetlerinde de çok yoğun bir şekilde kullanılacağını, kamunun en kritik görevlerinden biri olan savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerden yararlanılacağı günlerin çok yakın olduğunu ifade etti.

‘İNSAN KAYNAĞI SIKINTISI VAR'

Özlü, kamuya yönelik özeleştiride de bulunarak "Açık ve dürüst olalım, şu anda kamuda, bırakın bir dijital projeyi hayata geçirebilmeyi, böyle bir projenin ihale şartnamesini hazırlayabilecek insan kaynağı noktasında bile sıkıntılarımız var. Bu açığı süratle kapatmalıyız ve kapatacağız" diye konuştu.
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