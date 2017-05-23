TSK'ya 'özel iletişim ağı kullananlar' adında liste gelmiş!

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Kurmay Albay Cemil Turhan,'15 Temmuz'dan önce ByLock diye değil ama özel iletişim ağı kullanan subaylar diye bir liste geldi' dedi. Turhan, listede 400-500 civarında personelin olduğunu, bunlardan 2 ya da 3 tanesinin general rütbesinde olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili açılan davada savunma yapan eski Kurmay Albay Cemil Turhan,"15 Temmuz'dan önce ByLock diye değil ama özel iletişim ağı kullanan subaylar diye bir liste geldi" dedi. Turhan, listede 400-500 civarında personelin olduğunu, bunlardan 2 ya da 3 tanesinin general rütbesinde olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın ikinci celsesi devam ediyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada savunma yapan eski General/Amiral Şube Müdürü olan Kurmay Albay Cemil Turhan, TSK'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yapılan listelerle alakalı dikkat çekici bilgiler verdi. Turhan, TSK'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin listelerin gelip gelinmediğinin sorulması üzerine, "Bank Asya'da hesabı olanlarla ilgili bilgiler geliyordu. 15 Temmuz'dan önce ByLock diye değil ama özel iletişim ağı kullanan subaylar diye bir liste geldi. Listede 400-500 kişi vardı diye hatırlıyorum. Bu listenin içinde 2 ya da 3 tane general vardı" cevabını verdi.

(Abdullah Sarıca / İHA)