TSK'ya FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 72'ye yükseldi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 72'ye yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki gizli yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 144 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince dün sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Halen devam eden operasyonlar kapsamında bugün gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi. Aranan 72 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor. (Sadık Kahraman /İHA)
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