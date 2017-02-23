TSK ve ÖSO El Bab'ı ele geçirdi

24 Ağustos'tan bu yana bin 920 kilometrekareden fazla alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER RAKKA'YA KAÇIYOR

Bab merkezde tüm yönlerden kuşatılan DEAŞ'ın, bölgeden kaçmak için Halep'in doğu kırsalındaki dar bir koridoru kullandığı tespit edildi.

TSK: 56 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde El Bab'da DEAŞ'a yönelik yapılan topçu atışları, hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.