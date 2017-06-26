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TSK: Teröristlerin roketatarlı saldırısında bir asker şehit oldu
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TSK: Teröristlerin roketatarlı saldırısında bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Haziran 2017 tarihinde Hakkari Şemdinli Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen tacize misliyle karşılık verildiğinin kaydedildiği açıklamada, terörist mevzileri ve yaklaşma istikametlerinin ateş altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
(Caner Ünver/İHA)

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