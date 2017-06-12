TSK terör örgütüne nefes aldırmıyor

Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, 28 Mayıs'ta başlatılan, Bayrak 54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "11 Haziran 2017 Pazar günü icra edilen operasyon kapsamında, adli makamlardan alınan kararlara istinaden 1 köy, 1 mezradaki 5 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde, 83 araç ve 381 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak, tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, aranma kaydı bulunan 1 'kayıp şahıs', yol kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara, 3 sığınak ve 1 tünel içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada, 15 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 41 adet PKMS fişeği, 51 adet muhtelif fişek, 215 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 bidon mazot, 1 adet güneş paneli, 1 adet güneş paneli şarj cihazı, 1 adet bağlantı kablosu, 1 adet batarya bloğu, 29 adet Kaleşnikof şarjör kılıfı, 1 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 1 çift kar botu, çok miktarda örgütsel doküman, sıhhi malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen tünel, mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda sıhhi malzeme, örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi.

