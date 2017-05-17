TSK terör örgütüne göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutan'lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının (Siirt) katılımı ile 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, "16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı düzeneği 5 sığınak ve mağara bulunmuştur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir" denildi.



TSK, YÜKSEKOVA'NIN 3 BİN 400 METRELİK DAĞLARINDA OPERASYONA DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yüksekova'nın 3400 metrelik dağlarında 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' operasyonu kapsamında bir mağarada terör mensuplarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yüksekova'nın 3400 metre yükseklikteki İkiyaka Dağları'nda arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde 17 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Ele geçirilen mühimmatın ise; 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 20 adet 60 mm havan mühimmatı, 8 adet RPG 7 mühimmatı, 8 adet RPG 7 sevk fişeği, 60 mm havan ve çatal ayağı, 2000 adet AK-47 fişeği, 800 adet PKMS makinalı tüfek fişeği, yarım çuval Doçka fişeği, 36 adet el bombası, 50 adet AK-47 şarjörü, 10 kg amonyum nitrat, 3 bidon TNT, 300m kablo, 1 tane 4 kw jeneratör, 2 tane 1 kw jeneratör, 1 tane bosch hilti, 13 tane akü, 3 regülatör, 1 tane LCD TV, 2 tane DVD oynatıcı, 200 civarı kitap, 1 fırın, 20 karton sigara, 4 gaz lambası, fotoğraf makinası, 6 adet büyük hilti ucu, çok miktarda kıyafet ve gıda malzemesinden oluştuğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)