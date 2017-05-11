TSK: ' Tendürek'te asker şehit oldu, 8 asker yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı/Doğubeyazıt Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristler tarafından iki ayrı noktadan atılan roket neticesinde 2 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 8 askerin yaralandığını açıkladı. Çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı/Doğubeyazıt Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristler tarafından iki ayrı noktadan atılan roket neticesinde 2 askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 8 askerin yaralandığını açıkladı. Çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "11 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.30 sularında Ağrı/Doğubeyazıt Tendürek Dağı kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları tarafından iki ayrı noktadan atılan roket neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız tedavi maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmiştir. Müteakiben çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)