Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 'Karargah Rahatsız' haberine sert tepki göstererek, 'TSK'yı siyasetin içine çekmeye kimsenin gücü yetmez' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Karargah Rahatsız" haberine sert tepki göstererek, "TSK'yı siyasetin içine çekmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Kurtulmuş, "Karargah Rahatsız" haberine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Öyle anlaşılıyor ki, birileri sivil siyasetle TSK'nın uyumlu şekilde çalışmasından rahatsız. TSK, 15 Temmuz'dan çıkardığı dersle asla siyasetle ilgili değildir. Birileri 15 Temmuz'daki o felaketten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından, bu operasyonlarda da başarılı olmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor. TSK'yı siyasetin içine çekmeye kimsenin gücü yetmez. Herhangi bir şekilde manşet atarak TSK siyasetin içine çekilemez. Siyasetin içine asla girmeyecektir.Herkes işine baksın. Medya da işinize baksın. Türkiye Cumhuriyeti işinin başındadır" dedi.



RAKKA OPERASYONU

Rakka operasyonuyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bu operasyonları toprak kazanalım diye yapmıyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren operasyonlardır. Bu operasyonlar Türkiye'nin güvenliğini sağlamak içindir. Bizim derdimiz Suriye'de barışın sağlanmasıdır" dedi.

