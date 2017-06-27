TSK: Şırnak'ta 3 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere bölgesinde jandarma unsurlarına teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere bölgesinde jandarma unsurlarına teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK, Şırnak Uludere bölgesinde araçla intikal halindeki jandarma unsurlarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. (Uğur Kan Yüksek/İHA)
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