TSK: Şemdinli'de 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü, 1 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin şehit düştüğünü, 1 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Koçtepe bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler ile çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı bir teröristin de ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Bölgede operasyonun devam ettiği açıklandı. (İlker Turak/İHA)
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