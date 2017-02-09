09.02.2017 18:02 TSK: 'Rus savaş uçağı El Bab'da kazaen TSK unsurlarını vurdu'

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır. Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir' TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır. Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir" denildi.



