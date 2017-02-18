TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!

Almanya ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Rakka'da prensipte anlaşılırsa doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Askeri varlığımız olacak. Taktik destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"ABD, PYD İLE HAREKET EDERSE CİDDİ SORUN OLUR"

"PYD ile hareket edilirse Türkiye - ABD ilişkileri ciddi sorun olur." ifadelerini kullanan Yıldırım şöyle devam etti: "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetiminin bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak.

ALMANYA'YA OPERASYON TEKLİFİ

Pence'e yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim."