TSK'nın Kato'daki bahar temizliği sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gün önce başlatılan geniş kapsamlı operasyon kararlılıkla devam ediyor. Yoğun helikopter hareketliliğinin yaşandığı bölgede ele geçirilen patlayıcılar imha ediliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gün önce başlatılan geniş kapsamlı operasyon kararlılıkla devam ediyor. Yoğun helikopter hareketliliğinin yaşandığı bölgede ele geçirilen patlayıcılar imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. 3'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında binlerce asker ve korucunun katılımıyla, rakımın 2 bin 900 metreye kadar yükseldiği bölgede bugün yoğun helikopter hareketliliği yaşandı. Beytüşşebap'tan kalkan helikopterler, operasyon bölgesine personel ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Bölgede ele geçirilen patlayıcılar ise imha edildi.

Öte yandan, bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonda bugüne kadar, 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildi.

(Serdar Gükçe /İHA)