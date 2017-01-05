05.01.2017 02:41 TSK'nın Afganistan'daki görev süresinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresi, Resmi Gazetede yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresi, Resmi Gazetede yayımlandı.



TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresinin uzatılmasına dair karar, Resmi Gazetede yayımlandı.



Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararda, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve buna imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafınan belirlenecek esaslara göre yapılması için 06.01.2015 tarihli ve 1079 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile hükümete verilen izin süresinin 06.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmasına Anayasa'nın 92'inci maddesi uyarınca Genel Kurul'un 03.01.2017 tarihli 49'uncu birleşiminde karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. (CNR-GD)

