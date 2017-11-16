16.11.2017 16:36 TSK: Irak'ın kuzeyinde 2 şehit, 1 ağır yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



