TSK: 'Hücum botlar Ege Denizi'nde'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk bayraklı yük gemisinin Rodos açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından vurulmasının ardından bölgeye bir hücum bot ve iki sahil güvenlik botunun intikal ettiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk bayraklı yük gemisinin Rodos açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından vurulmasının ardından bölgeye bir hücum bot ve iki sahil güvenlik botunun intikal ettiğini açıkladı. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.