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TSK: 'Hücum botlar Ege Denizi'nde'
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TSK: 'Hücum botlar Ege Denizi'nde'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk bayraklı yük gemisinin Rodos açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından vurulmasının ardından bölgeye bir hücum bot ve iki sahil güvenlik botunun intikal ettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk bayraklı yük gemisinin Rodos açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından vurulmasının ardından bölgeye bir hücum bot ve iki sahil güvenlik botunun intikal ettiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir" denildi.
(Musa Erdoğan /İHA)

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