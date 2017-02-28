TSK harekatın renkli görüntülerini yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine harekat düzenlendi.

Jetler harekat sonucu mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzisinin de aralarında bulunduğu bölücü terör örgütüne ait beş hedefi imha etti.

GENELKURMAY RENKLİ GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Bu arada Genelkurmay, harekatın renkli görüntülerini yayınladı. Videoda PKK'lı teröristlerin mağaralarının tek tek imha edildiği görülüyor.