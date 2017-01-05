05.01.2017 16:53 TSK, Flickr kanalında albüm yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Flickr kanalında 'TSK'dan Özel Kareler' başlığı altında bir albüm yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Flickr kanalında 'TSK'dan Özel Kareler' başlığı altında bir albüm yayınlandı.



TSK'nın resmi Flickr kanalında 'TSK'dan Özel Kareler' başlığı altında fotoğraflardan oluşan bir albüm yayınlandı. Yayınlanan fotoğraflarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği ziyaretler, Mehmetçiğin zorlu hava koşullarına rağmen sürdürdüğü görev ve TSK tarafından yapılan etkinliklere dair kareler yer alıyor.

