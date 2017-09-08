08.09.2017 21:22 TSK'dan Yunanistan'a yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan bandıralı AEGEAN ANGEL isimli tankerden acil yardım çağrısı alınması üzerine TCG GİRESUN firkateyni tarafından yapılan müdahaleyle Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos'un tahliye edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan bandıralı AEGEAN ANGEL isimli tankerden acil yardım çağrısı alınması üzerine TCG GİRESUN firkateyni tarafından yapılan müdahaleyle Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos'un tahliye edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nde "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı"na katılan TCG GİRESUN (F-491) firkateyninin, Hint Okyanusu'nda keşif gözetleme görevi icrası esnasında, Yunanistan bandıralı AEGEAN ANGEL isimli tankerden dün saat 13.46'da bir yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı alındığını bildirdi. Açıklamada yapılan müdahale sonucu kazada sol el baş parmağı kopan ticari geminin personeli Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos'un tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada; , kurtarma vinci vasıtasıyla yaralı Marcos'un AEGEAN ANGEL gemisinden TCG GİRESUN gemisine tahliye edilerek tedavisi için en yakın liman olan Salalah/Umman'a intikal ettirildiği kaydedildi.

(İlker Turak / İHA)

