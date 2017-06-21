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TSK'dan terörün finansman kaynağına darbe
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TSK'dan terörün finansman kaynağına darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda 8 iş birlikçi ve 1 teröristin yakalandığını, 5 mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok miktarda uyuşturucu madde ve teröristlere ait malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda 8 iş birlikçi ve 1 teröristin yakalandığını, 5 mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok miktarda uyuşturucu madde ve teröristlere ait malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, Şemdinli'de ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında birer adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda ise bölücü terör örgütü iş birlikçisi 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda da tespit edilen 5 sığınak ve 1 barınak kullanılmaz hale getirildi, 2 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. 550 kilogram amonyum nitrat, 600 adet muhtelif çapta fişek, 1 adet tüfek bombası, 1 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 16 adet muhtelif şarjör, 4 adet kütüklük, 1 adet hücum yeleği, 9 adet örgüt kıyafeti, 3 adet termal silah dürbünü bataryası, 15 adet küçük tüp, 7 adet mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme, 3 bin 511 kilogram toz esrar (toplam 8 bin 39 kilogram), bin 7 kilogram kubar esrar (toplam 2 bin 829 kilogram), 402 bin 758 kök kenevir bitkisi (toplam 3 milyon 977 bin 156 kök) ele geçirildi.
Kilis Gülbaba'da ise, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.
(Uğur Kan Yüksek /İHA)

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