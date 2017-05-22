TSK'dan terör örgütüne geçit yok

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), terörle mücadele operasyonları ve icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda RPG-7 roketatar, kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), terörle mücadele operasyonları ve icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda RPG-7 roketatar, kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

TSK, Doğu ve Güneydoğu'da devam eden terörle mücadele operasyonları ve icra edilen arama tarama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; Hakkari Merkez'de, bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır Dicle'de icra edilen operasyonda; 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, bir sığınakta ve arazide gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 14 tüp, 605 kilogram amonyum nitrat, 10 litre motorin, 20 litre benzin, 2 spiral aleti, çok miktarda kablo ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Silvan ilçesinde tespit edilen bir mağarada ise, 4 tüp, 5 metre kablo ve 20 kilogram amonyum nitrat ile basma düzenekli olarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 6 RPG-7 Roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 746 Piyade tüfeği fişeği ve 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Kars Kağızman'da, icra edilen temas aramasında, toprağa gömülü halde 24 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 180 biksi makineli tüfek fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve 50 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

(İlker Turak / İHA)