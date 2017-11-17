17.11.2017 17:41 TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedefler vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedefler vuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik TSK tarafından hava harekatı yapıldı. Düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, sığınak, silah mevzii, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

(Derya Yetim /İHA)

