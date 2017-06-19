TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklamada, "19 Haziran 2017 günü akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine operasyon icra eden birliklerimize yönelik eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen iki bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiş, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan üç mağara ve bir Doçka silah mevzii imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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