TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 terörist etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine bugün 14.50-15.15 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alındığı harekatta, ilk tespitlere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildi, bir mağaranın yanındaki iki silah mevzisi imha edildi.