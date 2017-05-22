TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine gerçekleştirilen hava harekatı sonucu ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine gerçekleştirilen hava harekatı sonucu ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, 22 Mayıs 2017 tarihinde 14.50-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi. Mağara yanında bulunan 2 silah mevziisinin imha edildiği, hava harekatı sonucunda yapılan ilk tespitlere göre 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.
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