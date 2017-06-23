TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu Dağı batısında tespit edilen mağarada çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu Dağı batısında tespit edilen mağarada çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran 2017 tarihinde 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca icra edilen "Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin-2" operasyonu kapsamında Irak'ın Kuzeyi Nirva Seytu Dağı batısında; dört odalı, 35 metre uzunluğunda ve kazısı bitmemiş dört koridordan oluşan bir mağara tespit edildiği, mağara içerisinde iki adet elektrikli hilti, 1 adet el arabası, 1 jeneratör ve patlayıcı düzeneklerinin ele geçirildiği kaydedildi.

(Musa Erdoğan/İHA)