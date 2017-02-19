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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında mağara ve sığınakların bulunduğu dört hedef imha edildi, sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında mağara ve sığınakların bulunduğu dört hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

 

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