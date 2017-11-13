TSK'dan hava harekatı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.

TERÖRİSTLER JETLERLE TANIŞTI

Harekatlar sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYON BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.