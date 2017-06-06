TSK'dan Hakkari ve Bitlis kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatı sonucunda tespit edilen teröristlere ait 8 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde ise 2 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatı sonucunda tespit edilen teröristlere ait 8 hedefin imha edildiğini açıkladı. Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde ise 2 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 5 Haziran 2017 tarihinde Hakkari ve Bitlis kırsallarında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 8 hedef (2 barınak, 1 muhabere sistemi ve 5 silah/malzeme deposu) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

Ayrıca, Hakkari'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Şemdinli'de bir el yapımı patlayıcı, Yüksekova'da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl/Genç'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise tespit edilen 2 sığınak içerisinde 20 tüp, 30 pil, 100 metre elektrik kablosu, 500 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)