TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırı hazırlığında olan silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 silah mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırı hazırlığında olan silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 silah mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinde başlayan "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu" kapsamında 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki birlikler tarafından bugüne kadarki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, bölücü terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu bir operasyon icra edildiği kaydedildi. Söz konusu operasyonun devamı olarak bugün Beytüşşebap, Kato güneyi- Hisarkapı arasındaki Terzi Tepe'de operasyon birliklerine saldırı hazırlığı yapmakta olduğu değerlendirilen silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 4 silah mevziinin de imha edildiği belirtildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

Ocak 2017 başından itibaren Şırnak genelinde yurt dışı sınır hattında 38, yurt içinde 56 olmak üzere toplam 94 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(Musa Erdoğan /İHA)