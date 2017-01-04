04.01.2017 12:20 TSK'dan Amanos Dağlarına hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Amanos Dağlarında terör hedeflerini bombaladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Amanos Dağlarında terör hedeflerini bombaladı.

Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasında Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Kuşlucak Tepe mevkiine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının barınak, sığınak ve mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

(Derya Yetim/İHA)

