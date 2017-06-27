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TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
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TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri-TSK'da ihraç edilen personelin dışındaki binlerce isim için FETÖ taraması başladı. Tarama TSK'nın üst düzey isimlerini de kapsıyor.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe kalkışmasının ardından en kapsamlı soruşturmalardan biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) gerçekleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, son 1 yıldır Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile irtibatlı bir çalışma yürütülüyor.

Soruşturma çerçevesinde FETÖ ile irtibatı somut olarak belirlenen ve darbe kalkışmasına iştirak eden 9 bin personel daha önce ihraç edildi. 400 personelin firari olduğu TSK'da binlerce kişinin de FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına dair kapsamlı incelemenin halihazırda sürdüğü belirtildi. Hakkında inceleme yapılan binlerce kişinin pasif görevlerde olduğu kaydedildi.

SINAVLARDA YAPILANLARA BAKIN

Habertürk'ün haberine göre, büyük bir titizlikle yürütülen incelemede özellikle askeri lise, Harp Akademisi ve yabancı dil sınavlarında alınan notlar araştırılıyor. Harp Akademisi sınavına girip kazanamadığı halde kurmay binbaşı olan ve ByLock kullanan personel tespit edildi. Söz konusu binlerce şüphelinin askeri lise sınavına giriş tarihleri, kaç doğru, kaç yanlış soru cevapladıklarına ayrıntılı şekilde bakılıyor. Soruların tamamını doğru yapan kişilerin yanı sıra ikinci sınıftan öğrenci olarak askeri okula girenlerin FETÖ ile irtibatının araştırıldığı ifade edildi.

MÜLAKATA GİRENLER FETÖ'CÜ ÇIKTI

Yapılan incelemede, 2008-2016 yılları arasındaki Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) ve Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) 2010 Aralık, 2012 Nisan ve 2014 Eylül aylarındaki sınavlarda 90 üzeri not alan personel sayısında önceki dönemlere oranla ciddi artış olduğu tespit edildi. Bu sınavlardan yüksek not alan personelin de inceleme kapsamında izlemeye alındığı bildirildi.

Lise ve üniversite eğitimini dışarıdan tamamlayarak TSK'ya alınan personelin ÖSYM sınavlarında usulsüzlükler yapıldığı saptandı. Bu kişilerin mülakatlarına ve sağlık kontrollerine giren kişilerin FETÖ'cü olduğu tespit edildi.

ÜST DÜZEY 40 İSME SORUŞTURMA

Yüksek lisans ve doktora yapmış olan personelin hangi üniversitelerde okuduğu ve tez danışmanları mercek altına alındı. Şu ana kadar 9 tez danışmanının FETÖ bağlantısının saptandığı belirtilerek kısa süre önce 40'a yakın üst rütbeli asker hakkında idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Kamboçya, Nijerya ve Orta Asya ülkelerine geçmiş dönemlerde para transferi yapan askerler tespit edildi. Bunların para transfer ettiği hesapların FETÖ ile ilişkili olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

KARI-KOCA AYNI CEVAPLARI VERDİ

Hakkında inceleme yapılan birçok personelin, eşlerine ilişkin de araştırma yapıldığı bildirildi. Eşleriyle nasıl evlendikleri ve TSK içinde birbirleriyle evlenen personelin araştırıldığı ifade edildi. İncelemeler sonucu, şu an İngiltere'de firari olan karı-koca kurmay binbaşılar İlker ve Yasemin B.'nin İngilizce okuma ve dinleme sınavlarında yaptıkları doğru ve yanlışların aynı olduğu da saptandı.

TERFİ ALANLARIN 2'Sİ HARİÇ DARBECİ ÇIKTI

FETÖ'nün YAŞ kararlarına müdahalesiyle ilgili yapılan incelemede ise 2011, 2012 ve 2013 yılı YAŞ'ında terfi eden generallerden 2'si hariç tamamının 15 Temmuz'da aktif rol aldığı belirlendi. 2015'te deşifre olan mensuplarını pasif görevlere atayan ya da emekli eden FETÖ'nün, kripto mensuplarını generalliğe terfi ettirdiği kaydedildi.

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